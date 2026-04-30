Irán se burla de Trump y apunta al petróleo: "Siguiente parada, 140 dólares"

El destructor de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos patrulla durante un bloqueo marítimo contra buques que entran o salen de puertos y zonas costeras iraníes en el Mar Arábigo.

Mientras Estados Unidos sigue defendiendo el bloqueo de los puertos de Irán como vía para estrangular su economía y forzar las negociaciones, mientras el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz continúa prácticamente paralizado, las autoridades de la república islámica han ridiculizado su teoría, que está elevando a máximos el precio del petróleo en prácticamente todo el mundo. "Siguiente parada, 140 dólares", ha ironizado el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, mientras el precio del barril de crudo se aproxima ya a los 120 dólares.

Por su parte, el presidente del país centroasiático, Masud Pezeshkian, ha apuntado que el bloqueo impuesto por Washington está "condenado al fracaso", pues Teherán continúa permitiendo atravesar Ormuz a aquellos buques de países no hostiles que, además, estarían pagando una suerte de peaje que contribuye a aliviar las arcas públicas del país.

Esta situación se mantiene en medio de un alto el fuego que Trump ha planteado hasta la conclusión de las conversaciones de paz, que actualmente se encuentran en stand-by, con Irán alegando que no participará en las reuniones hasta que Estados Unidos frene sus asaltos a los buques que utilizan las dársenas del estado centroasiático. Según los cálculos del mando central del ejército norteamericano, esta estrategia "altamente efectiva" ha supuesto hasta la fecha pérdidas por valor de más de 6.000 millones de dólares para los persas.

También el inquilino de la Casa Blanca ha reivindicado que este bloqueo naval es "más efectivo" que los bombardeos. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el magnate republicano sin dejar de insistir en que su objetivo en la campaña de Oriente Próximo pasa por impedir que Irán se haga con armas nucleares.