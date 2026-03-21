Dos anarquistas mueren en Roma por la detonación de un explosivo que estaban manipulando
Sucesos
Dos militantes anarquistas han perdido la vida a las afueras de Roma al detonar por accidente un explosivo de alta potencia que estaban manipulando.
Ante lo ocurrido, la Fiscalía de Roma ha decidido abrir una investigación, y ya ha ordenado llevar a cabo varios registros en la capital de Italia y otras localizaciones del país transalpino.
Tras identificar a los fallecidos, no sin dificultad debido a la gravedad de los daños sufridos, ha confirmado que se trata de un hombre de 53 años —que ya había sido condenado en el macrojuicio antiterrorista contra anarquistas en 2019— y de una mujer de 36 que el pasado año resultó absuelta en otra causa.
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