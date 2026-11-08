Más de dos años de prisión por insultar a la monarquía en Tailandia
Un tribunal de Tailandia ha condenado al abogado y activista Aron Nampa a dos años de prisión por reclamar una reforma de la monarquía en el país asiático, donde los asuntos sobre la Casa Real siguen siendo en gran medida un tabú.
Con esta condena, el activista ya suma una pena de más de 34 años de cárcel por múltiples delitos relacionados con insultos a la monarquía y, de hecho, se encuentra en una penitenciaría desde 2023.
Nampa ganó notoriedad en 2020, en el marco de unas fuertes protestas en las que miles de personas pidieron reformar la Constitución. De hecho, su última sentencia ha llegado tras un juicio que también se dirigía contra otras cuatro personas, que fueron condenadas a dos años y ocho meses de prisión por los mismos delitos de injurias a la monarquía.
La ley de lesa majestad tailandesa protege a la Casa Real de comentarios y críticas, e incluye penas de hasta quince años de prisión; unos castigos extremos que ya han sido criticados por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
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