Apple sorprende con su primer móvil plegable: el iPhone Duo

iPhone Duo. Es el nombre elegido por Apple para adentrarse en el mercado de los teléfonos plegables, al que llega con bastante retraso con respecto a sus principales competidores, los de Cupertino han presentado hoy "un iPhone como ningún otro iPhone".

Si bien las principales características ya habían sido avanzadas, el nombre ha sido una de las sorpresas del iPhone "más fino y con la pantalla más grande que existe". De presentar el nuevo modelo se ha hecho cargo John Ternus, recién designado consejero delegado de la compañía en sustitución de Tim Cook.

Su doble pantalla, que alcanza desplegada las 7,6 pulgadas, estará acompañada de doble batería para evitar tener que cargar a lo largo del día. También dos serán las cámaras traseras, tanto la principal como el ultra gran angular de 48 megapíxeles, de modo que se confirma la desaparición del teleobjetivo.

Es la misma suerte que ha corrido el reconocimiento facial. El reducido grosor de este modelo impidió integrar todos los sensores necesarios para el Face ID, de modo que se recupera el sistema Touch a través de un lector de huellas. Es lo mismo que ha ocurrido con la ranura de la SIM, de modo que requiere contar con su versión electrónica.

Pero si en algo había puesto especial atención la compañía de la manzana es en hacer desaparecer el pliegue entre las dos pantallas. Y para ello han combinado titanio de grado cinco en la estructura y la cubierta de la bisagra con un vidrio ultrafino, creando un mecanismo que además de ser elegante debe soportar miles de ciclos de apertura.

Nuevas prestaciones

Entre las nuevas prestaciones que incorpora gracias al procesador A20 de última generación y el nuevo iOS está la posibilidad de utilizar dos aplicaciones a la vez cuando el dispositivo está desplegado, ajustando la proporción de cada una en la pantalla.

Precio del nuevo iPhone

El precio del iPhone Duo en España comienza a partir de los 2.339 euros. Las reservas estarán disponibles a partir del próximo 16 de octubre, pero la espera para verlo en tiendas no comenzará hasta el 23 de octubre.