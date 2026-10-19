Arabia Saudí pospone a 2027 su 'Davos del desierto' a causa de la guerra

Imagen de archivo de una reunión de la Iniciativa de Inversión Futura (FII)

La Iniciativa de Inversión Futura, la plataforma de debate conocida como el Davos del desierto que reúne cada año en Riad a líderes, visionarios e innovadores de todo el mundo para explorar el futuro de la inversión global, retrasará a 2027 su décima edición.

Si bien esta iniciativa estaba prevista para la próxima semana, los constantes ataques de los hutíes de Yemen sobre el aeropuerto internacional de la capital saudí y la decisión de buena parte de aerolíneas de esquivar la zona ha motivado la cancelación de este evento.

En concreto, las grandes líneas aéreas de Europa, Asia y la región del golfo Pérsico continúan sin volar a Riad a causa de los reiterados ataques de las milicias hutíes al aeródromo saudí.

En este escenario, aunque sin hacer mención a la inestabilidad en Oriente Próximo desde la irrupción de Estados Unidos e Israel en Irán, se ha acordado posponer el foro económico hasta el año próximo.

"Dado que esta es nuestra décima edición, queremos asegurarnos de que ofrezca la magnitud, la extraordinaria calidad y el impacto inolvidable que nuestra comunidad espera y que sin duda merece", ha argumentado la princesa saudí Maha bint Mishari Al Saud, consejera delegada del organismo que organiza el evento.