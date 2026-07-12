El Archivo de Indianos acerca la historia de la emigración asturiana a 28 jóvenes del Centro Asturiano de México

El Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, en Colombres, recibió esta semana a los 28 jóvenes del Centro Asturiano de México que recorren estos días el Principado para conocer la tierra de la que partieron sus abuelos y bisabuelos.

La visita permitió a los participantes acercarse a la historia de la emigración española a América, con especial atención al fenómeno indiano en Asturias, a través de los fondos y exposiciones que conserva el museo.

Acompañados por el director del Archivo de Indianos, Santiago González, los jóvenes recorrieron las distintas salas del centro, donde conocieron documentos históricos, fotografías, objetos personales y otros materiales que reflejan la experiencia de miles de asturianos que emigraron al continente americano en busca de nuevas oportunidades.

Durante el recorrido, los integrantes de la expedición profundizaron en el legado que dejaron quienes cruzaron el Atlántico y en los estrechos vínculos que mantuvieron con Asturias, tanto a nivel familiar como cultural y patrimonial.

Jóvenes del Centro Asturiano de México durante su visita al Archivo | Archivo de Indianos

La visita al Archivo de Indianos forma parte del viaje que realiza el grupo por el Principado desde el pasado 29 de junio, un programa diseñado para acercar a las nuevas generaciones de descendientes de emigrantes a la historia de sus familias y fortalecer su conocimiento de Asturias.

La expedición ha incluido también otras paradas de especial significado, como el Santuario de Covadonga, aunque la estancia en Colombres permitió a los jóvenes conectar de forma directa con la memoria de la emigración que dio origen, hace más de un siglo, a entidades como el Centro Asturiano de México, una de las instituciones que continúa preservando la identidad y los lazos de la comunidad asturiana al otro lado del Atlántico.