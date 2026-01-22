El Archivo de Indianos-Museo de la Emigración de Colombres protagonista de la campaña “Únete al Respeturismo”

El Archivo de Indianos–Museo de la Emigración, de Colombres (Ribadedeva), forma parte de la nueva campaña turística del Principado “Únete al respeturismo. Asturias te espera”, presentada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con el objetivo de promover una forma de viajar más consciente, sostenible y respetuosa con el territorio.

La iniciativa refuerza el modelo turístico asturiano basado en el respeto, la autenticidad y la convivencia con el entorno, y se apoya en un decálogo de valores que anima a los visitantes a disfrutar del destino cuidándolo al mismo tiempo. Entre esos principios figuran la sostenibilidad, la empatía, la curiosidad, el compromiso con la economía local, la responsabilidad o la cercanía.

En ese marco, el Archivo de Indianos de Colombres se presenta como un espacio clave para comprender la huella de la emigración asturiana, un fenómeno que marcó la historia social y económica de la región y que hoy se traduce en patrimonio, memoria y cultura. El museo se integra así en la propuesta de “respeturismo” como ejemplo de experiencia cultural ligada a la identidad del territorio.

La campaña incluye 42 imágenes temáticas y una docena de piezas audiovisuales que muestran la diversidad de Asturias, con especial atención a lugares menos conocidos y rincones por descubrir, con el fin de contribuir a una mejor distribución de visitantes y de la riqueza que genera el turismo. Tendrá presencia en el estand de Asturias en FITUR y se difundirá también a través de publicidad exterior, medios digitales, prensa, radio y redes sociales, además de una apuesta específica por mercados internacionales.

“Únete al respeturismo” nace con vocación de continuidad y, por primera vez, contará con versiones adaptadas a todos los idiomas oficiales del Estado, además de asturiano y eonaviego, subrayando su carácter inclusivo. Con esta promoción, el Principado busca atraer a visitantes que valoren la Asturias auténtica y contribuyan a conservarla, consolidando un turismo coherente con la identidad y el equilibrio del territorio.