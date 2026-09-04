Argentina y Reino Unido reavivan la disputa por las Malvinas

Argentina y Reino Unido han vuelto a elevar el tono en su histórica disputa por las Malvinas. El anuncio de Javier Milei de que endurecerá las sanciones contra las petroleras que operen en el archipiélago sin autorización de Buenos Aires ha chocado con la advertencia de Londres, que no está dispuesto a renunciar a sus posesiones de ultramar: "las islas son británicas" y sus residentes así lo quieren.

El primer paso de esta nueva crisis lo ha dado Milei. Al calor de su buena relación con Donald Trump y el distanciamiento de su administración con Reino Unido, el mandatario argentino ha anunciado un decreto para agilizar las sanciones contra esas petroleras, previstas por la legislación de su país, pero ha ido más allá.

Pretende elevar las sanciones y extenderlas a los proveedores de las compañías afectadas, además de impedir que los infractores puedan contratar con el sector público o privado argentino. "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad", ha planteado Milei.

Además, ha enmarcado su nueva reclamación sobre las Malvinas dentro de una estrategia más amplia, encaminada a reforzar la posición geopolítica de Argentina. Así es que se ampliarán los recursos destinados a construir una base naval en Tierra del Fuego, unas instalaciones llamadas a convertirse en el polo logístico "más importante del Atlántico Sur".

Cambio de posición

Después de que el propio Trump abriese la puerta a modificar el tradicional respaldo de Washington a Londres, en lo que atañe a este archipiélago, dado su distanciamiento con Downing Street, Milei ha atribuido esa posibilidad a que Argentina es hoy "un socio fiable alineado con los valores occidentales".

La respuesta de Reino Unido no se ha hecho esperar. "La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas Falkland", ha ironizado el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, antes de dejar claro que no existe margen para reinterpretar la soberanía del archipiélago sin tener en cuenta el principio de autodeterminación.

Dicho esto, ha puesto sobre la mesa que "las islas Falkland son británicas porque los residentes de las islas Falkland eligieron ser británicos". "Y nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", ha zanjado esta nueva fricción.