Arranca en Brasil la campaña electoral con la seguridad pública como eje del pulso entre Lula y Flávio Bolsonaro

La campaña electoral en Brasil ha arrancado con la seguridad pública como uno de los principales ejes del enfrentamiento entre el presidente Lula da Silva y su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, que han elegido sus respectivos bastiones políticos para lanzar sus primeros mensajes de cara a las elecciones de octubre.

Lula, favorito por el momento en las encuestas, ha presentado su propuesta para reforzar la lucha contra la delincuencia durante un acto celebrado en el estadio Vila Euclides de São Bernardo do Campo, en São Paulo. El mandatario ha prometido crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que permita coordinar las competencias con los estados.

"Vamos a liberar al pueblo arrestando a todo aquel que crea ser dueño de una favela o un barrio pobre", afirmó Lula ante sus simpatizantes.

El presidente brasileño también aprovechó el inicio de la campaña para marcar distancias con la derecha y reivindicarse como principal representante de la izquierda. "No permitiré que la derecha llegue al poder", aseguró, al tiempo que criticó a quienes, según dijo, se burlaban de los niños que morían por falta de medicamentos.

En el otro lado , Flávio Bolsonaro centró su primer gran discurso de campaña en la criminalidad y acusó al Gobierno de Lula de mantener una actitud demasiado permisiva frente al delito.

El senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizó su acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde reprochó al presidente que dedique esfuerzos a conflictos internacionales mientras, a su juicio, no combate con suficiente firmeza la delincuencia en Brasil.

"Se pelea con países a 10.000 kilómetros de Brasil", afirmó en referencia a Israel, "pero no se pelea con el ladrón, narcotraficante, violador, asaltante y asesino que tenemos al lado".

Flávio Bolsonaro llegó incluso a cuestionar las razones de la política de seguridad del Ejecutivo: "O este gobierno está confabulado con el crimen organizado o son unos incompetentes", declaró, según recogió O Globo.

El arranque de la campaña deja así definida una de las principales líneas de confrontación entre ambos candidatos: mientras Lula plantea reforzar la coordinación institucional y reivindica una agenda de izquierda, Flávio Bolsonaro sitúa la lucha contra el crimen y la aplicación de una política de mayor dureza en el centro de su discurso.