Los ataques de Irán al Golfo, "un punto de inflexión"

La escalada militar de Irán contra los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel fue "grave, deliberada y calculada" y supone "un punto de inflexión" para las relaciones en la región. Son palabras del asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, que ha reprobado desde Dubái que los ataques no fueran fruto de una cuestión "momentánea" sino de "una planificación previa".

De hecho, a su juicio, la magnitud y la ejecución de la ofensiva militar de Teherán revelan que fue "un movimiento estratégico llevado a cabo a pesar de los esfuerzos sostenidos del Golfo por desescalar y evitar la confrontación".

"Marca una clara ruptura con los patrones de interacción anteriores", ha reflexionado, incidiendo en que refuerza "la gravedad de la amenaza que representa Irán" y pone de manifiesto que no puede abordarse "únicamente" con la "contención tradicional".

En paralelo, también ha observado las respuestas diferentes de los distintos países árabes, mostrando así "una fragmentación de la seguridad nacional árabe y las prioridades regionales divergentes", al tiempo que ha valorado la alianza estratégica con países de fuera de la región, como Estados Unidos.