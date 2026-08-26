Audi estrena su superdeportivo en Estados Unidos

Audi ha estrenado el Nuvolari, su primer superdeportivo híbrido de altas prestaciones, durante la Monterrey Car Week, uno de los encuentros más importantes del mundo para coches de colección y automóviles de lujo que se celebra anualmente en Estados Unidos.

El nuevo modelo, que se fabricará en una edición limitada a 499 unidades, es una de las grandes apuestas de Audi para el mercado norteamericano junto al nuevo Audi Q9, presentado recientemente en Nueva York.

Con una potencia de 1.001 CV, una velocidad máxima de más de 350 kilómetros por hora y un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento, el Audi Nuvolari es el vehículo de serie más rápido y potente de la historia de la marca de los cuatro aros.

Aunque las preventas oficiales en Europa no comenzarán hasta el último trimestre de este año, el Nuvolari ya está despertando un gran interés en todo el mundo y sus primeras entregas están previstas para la primera mitad del año que viene.

Reposicionamiento

La compañía enmarca este lanzamiento dentro de su estrategia de transformación tecnológica y de reposicionamiento en el segmento de vehículos de altas prestaciones. Además, busca competir en un mercado que quiere volver a ponerse de moda, con el nuevo y polémico Ferrari Luce o el recientemente lanzado Mercedes-AMG GT 4.

El Nuvolari acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos y pasa de 0 a 200 en 6,8 segundos. La marca lo sitúa como escaparate tecnológico de una nueva etapa, apoyada en la combinación de combustión, propulsión eléctrica, aerodinámica activa y sistemas predictivos de control.

Entre sus principales innovaciones figura el sistema quattro predictive ride, una evolución de la tracción integral de Audi que analiza en tiempo real parámetros como la dirección, la aceleración o la adherencia para anticipar pérdidas de tracción y ajustar de forma preventiva el reparto de par, los frenos y la carga aerodinámica.

El modelo incorpora también una aerodinámica activa inspirada en la Fórmula 1, con un alerón trasero adaptativo y un sistema similar al DRS. En su configuración de máxima carga, el conjunto genera más de 400 kilos de apoyo aerodinámico, una cifra relevante para un vehículo que pretende competir en el terreno de los superdeportivos híbridos más extremos.

La estructura se basa en una evolución del Audi Space Frame combinada con un exterior fabricado mayoritariamente en polímero reforzado con fibra de carbono. El objetivo es reducir peso y aumentar la rigidez estructural, dos factores clave en un coche que se mueve en cifras propias de la competición.

En el apartado dinámico, Audi ha desarrollado un sistema de frenado brake-by-wire con discos Audi ceramic-pro, diseñado para soportar cargas extremas de desaceleración y combinar la recuperación de energía eléctrica con la frenada hidráulica.

El interior, por su parte, adopta una arquitectura minimalista centrada en el conductor, con controles simplificados y una interfaz orientada a mostrar solo la información esencial durante la conducción.