Audi lleva el híbrido al terreno de los 1.000 caballos con el Nuvolari

Audi ha presentado su Nuvolari, el primer superdeportivo híbrido de altas prestaciones de su historia y su modelo más potente y rápido desarrollado hasta ahora por la marca. El vehículo combina un motor V8 biturbo de cuatro litros con tres motores eléctricos de flujo axial, hasta alcanzar una potencia total de 1.001 CV y con capacidad de una velocidad máxima superior a los 350 kilómetros por hora.

La producción estará limitada a 499 unidades y las primeras entregas están previstas para el primer semestre de 2027. Con este lanzamiento, Audi busca reforzar su posición en el segmento de vehículos de altas prestaciones, un mercado en el que la electrificación ha dejado de ser únicamente una cuestión de eficiencia para convertirse también en una herramienta de rendimiento.

El Nuvolari acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos y de 0 a 200 kilómetros por hora en 6,8 segundos. La marca lo sitúa como escaparate tecnológico de una nueva etapa, apoyada en la combinación de combustión, propulsión eléctrica, aerodinámica activa y sistemas predictivos de control.

Entre sus principales innovaciones figura el sistema quattro predictive ride, una evolución de la tracción integral de Audi que analiza en tiempo real parámetros como la dirección, la aceleración o la adherencia para anticipar pérdidas de tracción y ajustar de forma preventiva el reparto de par, los frenos y la carga aerodinámica.

El modelo incorpora también una aerodinámica activa inspirada en la Fórmula 1, con un alerón trasero adaptativo y un sistema similar al DRS. En su configuración de máxima carga, el conjunto genera más de 400 kilos de apoyo aerodinámico, una cifra relevante para un vehículo que pretende competir en el terreno de los superdeportivos híbridos más extremos.

La estructura se basa en una evolución del Audi Space Frame combinada con un exterior fabricado mayoritariamente en polímero reforzado con fibra de carbono. El objetivo es reducir peso y aumentar la rigidez estructural, dos factores clave en un coche que se mueve en cifras propias de la competición.

En el apartado dinámico, Audi ha desarrollado un sistema de frenado brake-by-wire con discos Audi ceramic-pro, diseñado para soportar cargas extremas de desaceleración y combinar la recuperación de energía eléctrica con la frenada hidráulica.

El interior, por su parte, adopta una arquitectura minimalista centrada en el conductor, con controles simplificados y una interfaz orientada a mostrar solo la información esencial durante la conducción.