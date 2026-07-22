Austria abre una comisaría en la casa natal de Hitler para frenar el turismo neonazi

El gobierno de Austria ha decidido combatir la peregrinación neonazi a la casa natal de Adolf Hitler y, para ello, ha abierto una nueva comisaría justo en su ubicación, en el pueblo de Braunau am Inn, cerca de la frontera con Alemania.

Precisamente, estas instalaciones han sido inauguradas hoy por el ministro de Interior de Austria, que ha subrayado que la policía de su país "representa exactamente lo contrario del simbolismo asociado a este lugar". "Nuestra policía defiende la democracia y el estado de derecho, la libertad, la seguridad y la dignidad humana, y sobre todo, su defensa inquebrantable contra todos aquellos que la amenazan, contra cualquier forma de extremismo o totalitarismo", ha reivindicado, en un intento de espantar el turismo neonazi.

De igual modo, el gobernador de la región ha abogado por convertir ese lugar en un símbolo del "imperio de la ley", con el pasado como "advertencia".

Durante mucho tiempo, el inmueble albergó una posada y una cervecería, mientras que en los pisos superiores había apartamentos; Hitler creció en uno de ellos. En 1938, el Partido Nazi se hizo cargo del edificio, si bien tras la caída del régimen la propiedad fue devuelta a su dueño original. Más adelante, durante los años 70, también fue una escuela y una organización de apoyo a personas con discapacidad; y llevaba seis años sin actividad cuando, ya en 2017, el gobierno decidió expropiarlo. Dos años después se decidió que albergaría dependencias policiales.

La reutilización ha suscitado numerosas críticas, especialmente por aquellos que abogaban por un proyecto de memoria en el que se pudieran abordar temas como la democracia o el antisemitismo.