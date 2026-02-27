Los obispos alemanes advierten contra la ultraderecha: "Protejamos nuestra democracia"

"Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que observe con atención y no se deje seducir por la retórica superficialmente atractiva de la AfD", ha prevenido la conferencia episcopal de Alemania sobre el partido de ultraderecha, con la vista puesta en los comicios que tendrán lugar entre marzo y septiembre en distintas regiones y estados germanos. "¡Córtenlo de raíz! Protejamos nuestra democracia", ha apelado el presidente de los obispos alemanes, Heiner Wilmerm.

Es más, ha subrayado que "el nacionalismo étnico y los lemas misántropos no tienen cabida en la Iglesia católica", pues, para empezar, "un sello distintivo de la democracia es la capacidad de dialogar sobre opiniones divergentes de forma justa y pacífica".

Al hilo de ello, ha criticado igualmente al presidente de Estados Unidos, debido a la relación del movimiento MAGA con la AfD y después de que la administración Trump cuestionase la calidad democrática en el viejo continente. El prelado ha recordado de este modo que la estrategia de seguridad nacional presentada por Washington en diciembre pone negro su propósito de colaborar con "los partidos patrióticos europeos" para aumentar su influencia y poder trabajar así con "países alineados" políticamente.

Frente a estos posicionamientos, los obispos alemanes abogan por que la Unión Europea reafirme "su lugar en el mundo", en lo que debería ser "un orden internacional basado en las normas y en el multilateralismo". Y es que, a su modo de pensar, "la integración europea no es solo un proyecto de paz para este continente, sino un elemento indispensable para la paz mundial".