Los democristianos de Alemania descartan pactar con la ultraderecha: "Ningún cargo vale eso"
alianza electoral
El rechazo a la extrema derecha por parte de la formación del canciller germano se alinea con la postura expresada también por la conferencia episcopal del país europeo
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha vuelto a negar este lunes que su formación, la Unión Demócrata Cristiana, esté dispuesto a pactar con los ultraderechistas Alternativa para Alemania (AfD) y ha reivindicado una vez más su actual coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD), a pesar del último revés electoral que ha cosechado en los comicios regionales de Baden-Wurtemberg.
En concreto, la CDU quedó en segundo puesto tras Los Verdes, aunque por un estrechísimo margen, por lo que ambos tienen el mismo número de diputados. El tercero más votado fue AfD, de modo que matemáticamente el partido de Merz podría formar gobierno con la extrema derecha, y su candidato ya ha ofrecido esta posibilidad a los conservadores.
No obstante, el aspirante democristiano ha descartado alcanzar el puesto de primer ministro de su región gracias al apoyo de la ultraderecha. "Ningún cargo del mundo vale eso", ha esgrimido.
De este modo, la posición de la CDU se alinea con el rechazo a la extrema derecha que ya expresaron recientemente los obispos alemanes, que apelaron a la ciudadanía a "proteger la democracia" y "no dejarse seducir por la retórica superficialmente atractiva de la AfD".
