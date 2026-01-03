MINUTO A MINUTO
Venezuela intervenida por Estados Unidos

El avión que transporta a Maduro y su esposa ya está en Nueva York

Ataque a Venezuela

El avión en el que las tropas estadounidenses trasladaban a Nueva York al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, ya ha aterrizado.

La fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha afirmado en redes sociales que el líder chavista y su mujer serán juzgados en el tribunal del distrito sur de Nueva York por delitos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", ha publicado en su cuenta de X.

