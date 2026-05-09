Ayuso cancela su agenda en México y regresa a Madrid tras denunciar hostilidad del Gobierno mexicano

La presidenta de la Comunidad de Madrid durante una comparecencia en México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido cancelar la última parte de su viaje institucional a México tras denunciar un supuesto “boicot” por parte del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum.

Según un comunicado difundido por la Comunidad de Madrid, el Gobierno mexicano habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo donde se celebra la gala si Ayuso acudía tanto al evento como al recinto en cualquier momento.

La ceremonia, copatrocinada por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, alterna cada año su sede entre Cancún y Madrid. En esta edición, estaba previsto que Ayuso participara en distintos encuentros con representantes del cine español e iberoamericano, además de asistir a la gala celebrada en la Riviera Maya.

Desde el Gobierno madrileño sostienen que Sheinbaum ha criticado públicamente a la dirigente popular durante varios días en sus comparecencias televisivas matinales y que sectores afines al Ejecutivo mexicano promovieron acciones de boicot contra varios actos vinculados a la visita institucional.

Ante esta situación, Ayuso habría optado por mantener únicamente reuniones privadas con organizadores y representantes del sector audiovisual, descartando finalmente su presencia en la gala “para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes del evento”, según el comunicado oficial.

La Comunidad de Madrid también rechaza las críticas formuladas desde sectores de la izquierda española, que apuntaban a una supuesta falta de agenda institucional durante el fin de semana. El Ejecutivo regional asegura que estaban programadas reuniones y actos relacionados con la industria cinematográfica iberoamericana.

Además, el Gobierno madrileño afirma que el clima de tensión política llevó a suspender la tercera etapa del viaje, prevista en Monterrey, y adelantar el regreso de la presidenta autonómica a España.

El comunicado añade que las autoridades mexicanas habrían solicitado “nombre y apellidos” de todas las personas que fueran a reunirse con Ayuso durante su estancia, algo que califican de “insólito” y propio de una “deriva totalitaria y violenta”.

“La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento internacional”, concluye el texto difundido por la Comunidad de Madrid, que considera lo ocurrido un ataque “contra la cultura, la libertad de empresa y la libertad de expresión”.