Más de 6.400 personas son rescatadas con vida tras el doble terremoto que sacudió Venezuela

Más de 6.400 personas han sido rescatadas con vida tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, según el último balance ofrecido por las autoridades del país. Los seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, han dejado hasta el momento 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 damnificados, además de más de 600 réplicas registradas desde el primer impacto.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado que los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.461 personas con vida, muchas de ellas durante las primeras jornadas posteriores al desastre, gracias al trabajo coordinado de Protección Civil, bomberos, Fuerzas Armadas, familiares y numerosos voluntarios.

Miles de rescates en los primeros días de la tragedia

Rodríguez explicó que la mayor parte de los rescates se produjeron durante las primeras 48 horas, con 2.047 personas localizadas con vida el primer día y 2.973 el segundo, cuando las labores de búsqueda se concentraron en las zonas más afectadas.

Posteriormente, los equipos de rescate continuaron encontrando supervivientes: 731 personas fueron localizadas el tercer día, 345 el cuarto y otras cuatro el quinto. Además, durante la madrugada del martes fue rescatado un bebé de dos años, según informó el presidente de la Asamblea Nacional.

A estas cifras se suman entre 13.400 y 13.500 personas que pudieron abandonar las áreas más dañadas por sus propios medios o con ayuda de familiares, según los datos recopilados por las autoridades a través de encuestas, hospitales y centros de atención sanitaria.

Más de 600 réplicas tras los seísmos principales

El doble terremoto ha estado acompañado de más de 600 réplicas, aunque las autoridades venezolanas aseguran que en los últimos días se ha reducido tanto su frecuencia como su intensidad.

No obstante, Rodríguez advirtió de que esta disminución no significa que haya desaparecido completamente el riesgo de nuevos episodios sísmicos de consideración.

Los equipos de emergencia mantienen activos los trabajos de búsqueda y asistencia, mientras continúa la atención a miles de personas afectadas por uno de los mayores desastres naturales registrados en el país en los últimos años.