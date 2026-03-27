Los dos barcos de México con ayuda humanitaria para Cuba, en paradero desconocido

Las autoridades de México y Cuba están tratando de localizar en aguas del Caribe las dos embarcaciones que partieron rumbo a la isla desde el país azteca con ayuda humanitaria y que actualmente se encuentran en paradero desconocido.

En concreto, se trata de dos veleros con nueve tripulantes de distintas nacionalidades que zarparon el pasado día 20 desde Isla Mujeres y tenían prevista su llegada a La Habana entre los días 24 y 25.

Transcurrido este plazo, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate por parte de la administración mexicana, así como una comunicación con centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos y representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, sin que por ahora hayan dado con los barcos.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dado cuenta de que su gobierno está también haciendo "todo lo posible" para apoyar la búsqueda de estas embarcaciones y sus ocupantes.