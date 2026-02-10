México asegura que está haciendo gestiones para enviar petróleo a Cuba
Bloqueo a Cuba
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha avanzado que su gobierno está llevando a cabo "todas las gestiones" para poder retomar los envíos de petróleo a Cuba sin que "tenga efectos para el pueblo" del país azteca.
Se ha referido de este modo a la orden ejecutiva firmada por Trump para imponer aranceles a todos aquellos países que suministren petróleo a Cuba; ahondando así el bloqueo a la isla caribeña y debilitando todavía más su ya maltrecha economía.
De hecho, para Sheinbaum se trata de una decisión "muy injusta", por lo que ha asegurado que México seguirá "ayudando con ayuda humanitaria de distinto tipo". Por el momento, ha enviado dos buques que transportan productos de primera necesidad, entre ellos leche en polvo, productos cárnicos, arroz, frijoles, aceite, pescado y productos de higiene que llegarán a la isla el jueves.
