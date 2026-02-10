LLUVIAS
Un nuevo frente borrascoso vuelve a poner en guardia la provincia de Ourense

México asegura que está haciendo gestiones para enviar petróleo a Cuba

Bloqueo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha avanzado que su gobierno está llevando a cabo "todas las gestiones" para poder retomar los envíos de petróleo a Cuba sin que "tenga efectos para el pueblo" del país azteca.

Se ha referido de este modo a la orden ejecutiva firmada por Trump para imponer aranceles a todos aquellos países que suministren petróleo a Cuba; ahondando así el bloqueo a la isla caribeña y debilitando todavía más su ya maltrecha economía.

De hecho, para Sheinbaum se trata de una decisión "muy injusta", por lo que ha asegurado que México seguirá "ayudando con ayuda humanitaria de distinto tipo". Por el momento, ha enviado dos buques que transportan productos de primera necesidad, entre ellos leche en polvo, productos cárnicos, arroz, frijoles, aceite, pescado y productos de higiene que llegarán a la isla el jueves.

Noticias relacionadas
Las aerolíneas empiezan a alterar sus viajes a Cuba y algunos hoteles cierran sus puertas por el desabastecimiento El este de Cuba, a oscuras por un apagón Trump ahonda el bloqueo de Cuba al anunciar aranceles a los países que le suministren petróleo

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats