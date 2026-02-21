Los nueve jóvenes baleares que cursan un trimestre académico en Irlanda gracias a las becas de excelencia recibieron una visita sorpresa

Nueve jóvenes baleares que cursan un trimestre académico en Irlanda gracias a las becas de excelencia del Govern de les Illes Balears recibieron una visita sorpresa en la localidad de Kilkenny.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se desplazaron hasta el centro en el que estudian para compartir con ellos una jornada.

Los estudiantes, que forman parte del programa de movilidad internacional financiado por el Ejecutivo balear, pudieron intercambiar impresiones con la presidenta y el conseller sobre su experiencia académica y personal en Irlanda, así como sobre los retos y oportunidades que les está ofreciendo esta estancia formativa.

La visita se enmarca en el seguimiento que el Govern realiza de estas becas de excelencia, destinadas a reforzar la formación lingüística y académica de los jóvenes de las Illes Balears en un entorno internacional. La jornada en Kilkenny se suma a la celebrada el día anterior en Cork, donde otros 16 alumnos beneficiarios mantuvieron también un encuentro con los representantes autonómicos.

En total, son 25 los estudiantes baleares que este curso disfrutan de estas ayudas para cursar un trimestre académico en Irlanda, una experiencia que combina aprendizaje, inmersión cultural y crecimiento personal.