SODERCAN convoca sus becas de comercio exterior con destinos en Dubái, Dublín, Casablanca y Santiago de Chile

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) ha convocado una nueva edición de su Programa de Becas de Formación y Prácticas Formativas sobre Internacionalización, dirigido a jóvenes titulados universitarios de la Comunidad interesados en especializarse en comercio exterior y promoción internacional.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, oferta cuatro destinos internacionales: Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Dublín (Irlanda), Casablanca (Marruecos) y Santiago de Chile. Cada destino contará con una beca de prácticas de hasta doce meses de duración.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde este viernes, 28 de agosto, hasta el 25 de septiembre de 2026. Las candidaturas deberán tramitarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

El programa combina una primera fase de formación teórica especializada con una segunda etapa de prácticas en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en los países de destino. Hasta 15 personas podrán acceder inicialmente a la formación y, posteriormente, las candidaturas con mejor valoración pasarán a la fase práctica internacional.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con el ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, mediante un convenio con la Secretaría de Estado de Comercio.

Dirigido a jóvenes cántabros menores de 30 años

Las becas están destinadas a personas mayores de edad que no hayan cumplido los 30 años y que dispongan de una titulación universitaria oficial. Entre los requisitos figura haber nacido en Cantabria o haber tenido vecindad administrativa en la Comunidad durante al menos tres años.

Los candidatos deberán acreditar además conocimientos de idiomas. Para los destinos de Dubái, Dublín y Santiago de Chile se exige un nivel mínimo B2 de inglés, mientras que para Casablanca será necesario acreditar un nivel B2 de francés.

El programa está orientado a formar profesionales en materias relacionadas con el comercio exterior, la estrategia internacional, el marketing y el análisis de mercados, entre otras áreas vinculadas a la internacionalización empresarial.

Prácticas remuneradas en cuatro mercados internacionales

Durante la fase práctica, los becarios desarrollarán su actividad bajo la tutela de los responsables de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en cada destino. La duración máxima será de doce meses y la dotación económica oscilará entre los 20.000 y los 50.000 euros anuales, dependiendo del país asignado.

Además, SODERCAN asumirá distintos gastos vinculados a la estancia internacional, entre ellos los desplazamientos de ida y vuelta, el seguro médico y de accidentes y el equipamiento informático necesario.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, explicó que el programa forma parte de las actuaciones de la empresa pública para impulsar la internacionalización del tejido empresarial cántabro y favorecer la promoción exterior de sus productos y compañías.