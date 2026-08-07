Sodercan ofrece un programa gratuito para ayudar a las pymes cántabras a iniciarse en la exportación

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN), empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha puesto en marcha el Programa para la Identificación de la Capacidad Exportadora, una iniciativa gratuita dirigida a pymes y personas autónomas de la región que quieran comenzar a exportar o que hasta ahora hayan realizado ventas internacionales de manera puntual.

El programa se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028 y busca ampliar la base de empresas exportadoras de la comunidad, acompañando a los negocios en sus primeros pasos hacia los mercados internacionales.

La iniciativa proporciona a cada empresa participante un acompañamiento especializado de 14,5 horas, a cargo de una persona experta en su sector, mediante sesiones presenciales y online. Durante este proceso se analizará la situación de la empresa, sus fortalezas y debilidades competitivas, su preparación financiera y operativa y las posibilidades de acceso a mercados exteriores.

El itinerario comienza con un diagnóstico individualizado para determinar el grado de preparación de cada negocio. Posteriormente se desarrollarán sesiones de transferencia de conocimiento destinadas a interpretar los resultados y convertirlos en decisiones concretas.

A partir de ese análisis, las empresas recibirán apoyo para elaborar un plan de acción individualizado, con objetivos a corto plazo, calendario de ejecución y un mapa de los recursos disponibles a través de SODERCAN, ICEX, la Cámara de Comercio y otras entidades de apoyo a la internacionalización.

El programa incluye además una fase de mentorización y acompañamiento personalizado para facilitar la puesta en marcha del plan de internacionalización durante un periodo máximo de tres meses.

Las empresas seleccionadas deberán participar activamente en el proceso, asistir a las reuniones programadas y dedicar al menos 25 horas al desarrollo completo del itinerario.

Podrán acogerse al programa las pymes y personas autónomas, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén constituidas legalmente, desarrollen en Cantabria una actividad económica vinculada al sector industrial o a los servicios de apoyo a la industria, dispongan de producto o servicio propio y se encuentren en una fase inicial de exportación.

Quedan fuera de esta convocatoria las actividades basadas exclusivamente en comercio electrónico, las desarrolladas bajo régimen de franquicia y las empresas o entidades públicas.

Solicitudes hasta febrero de 2027

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del portal de ayudas de SODERCAN antes del 26 de febrero de 2027. La admisión se realizará por orden de presentación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y exista crédito disponible.

El objetivo es que las empresas cántabras que todavía no exportan o que lo hacen de forma ocasional puedan conocer con mayor precisión si están preparadas para dar el salto internacional, qué capacidades necesitan reforzar y cuáles son los pasos más adecuados para abordar nuevos mercados.

De forma complementaria, SODERCAN mantiene operativo el servicio digital gratuito Autodiagnóstico Export Cantabria, una herramienta online que permite a las empresas evaluar su preparación para exportar y obtener una primera orientación sobre los mercados que pueden presentar mayores oportunidades para sus productos o servicios.

La herramienta combina el perfil de cada empresa con datos de comercio exterior y analiza miles de códigos TARIC/HS para facilitar la identificación de posibles destinos internacionales.

Las empresas interesadas pueden obtener más información a través del Área de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN.