SODERCAN explica el nuevo sistema de ayudas a la internacionalización en una jornada online

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) celebrará el próximo jueves, 5 de noviembre, una jornada informativa online para explicar el nuevo decreto de ayudas directas a la internacionalización. La sesión tendrá lugar de 9.00 a 10.00 horas y estará dirigida tanto a las empresas beneficiarias como a los profesionales de auditoría encargados de intervenir en la justificación de las subvenciones.

La jornada abordará los requisitos para acceder a las ayudas, las actuaciones y los gastos subvencionables, el procedimiento de solicitud y la documentación necesaria para justificar las inversiones. También se explicarán los criterios para preparar el informe de auditoría que debe acompañar a la solicitud.

El nuevo modelo sustituye el anterior sistema de concurrencia competitiva por un régimen de concesión directa. Este cambio permite presentar solicitudes durante todo el año, sin necesidad de ajustarse a convocatorias con plazos cerrados, y tramitar conjuntamente la solicitud y la justificación de las actuaciones realizadas.

Las subvenciones pueden cubrir hasta el 70 % de los gastos considerados subvencionables, con un límite de 50.000 euros por empresa o persona autónoma y una inversión mínima de 5.000 euros. Entre las actividades financiables se encuentran la participación en ferias y congresos internacionales, las misiones comerciales, las acciones de publicidad y adaptación comercial, los estudios de mercado, las certificaciones, las homologaciones y el registro de marcas.

Durante el encuentro también se detallará qué documentación deben presentar las empresas, qué conceptos quedan excluidos y cómo acreditar los gastos mediante facturas, justificantes de pago y otras evidencias. Una parte específica estará dedicada al trabajo de los auditores y al alcance de las comprobaciones que deben realizar.

Dos millones de euros para impulsar la internacionalización

SODERCAN destina dos millones de euros a este programa, integrado en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028. Pueden acogerse empresas y personas autónomas de cualquier tamaño y forma jurídica que cuenten con un centro de trabajo en Cantabria y desarrollen alguna de las actividades contempladas en el decreto. Quedan excluidas las empresas y los entes públicos.

Las solicitudes deben tramitarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. El plazo máximo para resolverlas es de tres meses desde su presentación.

La participación en la jornada informativa es gratuita, aunque requiere inscripción previa mediante el formulario habilitado en la página web de SODERCAN.