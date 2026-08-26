Bélgica, en "emergencia nacional" ante la oleada de tiroteos en Bruselas vinculados al narcotráfico

La nueva oleada de violencia en Bruselas, que incluso ha registrado tiroteos entre personas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, ha llevado al ministro de Interior de Bélgica, Bernard Quintin, a alertar de que Bélgica "se encuentra en una situación de emergencia nacional".

Y, en este contexto, ha anunciado una serie de medidas para reforzar la seguridad de la capital, y que incluyen el despliegue de un pelotón de infantería adicional en Bruselas y refuerzos de los cuerpos policiales.

"La lucha contra la delincuencia organizada debe ser una prioridad absoluta para todos los servicios y todos los niveles de poder", ha escrito Quintin en sus redes sociales, sin dejar de hacer hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad de la población.

En concreto, la región de Bruselas atraviesa un nuevo repunte de violencia, con seis tiroteos en cuatro días en los barrios de Anderlecht, Saint-Gilles y Molenbeek. De hecho, en lo que va de año 2026, en el área de Bruselas se contabilizan ya 65 tiroteos, la misma cifra que en todo el año pasado.