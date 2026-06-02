Una huelga sorpresa de controladores suspende el tráfico aéreo de Bélgica

Una huelga sorpresa de los controladores aéreos en Bélgica ha obligado al cierre temporal de su tráfico aéreo a lo largo de la tarde de este martes, toda vez que se han cancelado al menos 200 vuelos en el aeropuerto principal de Bruselas.

En este contexto, el aeropuerto de Bruselas-Zaventem ha notificado a los pasajeros con billetes que tenían pasaje para volar esta tarde que "ningún vuelo saldrá o llegará" en esa franja. De hecho, los responsables de la infraestructura apuntan ya que tratarán de desplazar esos vuelos para la noche, si bien no tienen claro que puedan reprogramar la totalidad de los viajes.

Los controladores de la empresa que gestiona el espacio aéreo belga, Skeyes, comenzaron sus protestas en la noche del lunes sin previo aviso en los aeropuertos de Charleroi (situado a cincuenta kilómetros al sur de Bruselas) y de Lieja; una acción que afectó a unos 80 aviones comerciales y de mercancías.

Detrás de sus quejas está el proyecto de construcción de una torre de control de digital en el municipio de Namur, que está previsto que pueda centralizar toda la actividad de las torres de Lieja y Charleroi a partir del año que viene.