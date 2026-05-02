Bogotá, en alerta ante la presencia de un oso andino en las inmediaciones

Un oso en las inmediaciones de la capital de Colombia

Un oso andino ha puesto en alerta a Bogotá. De hecho, después de ser visto en las inmediaciones del casco urbano de La Calera, se ha activado un operativo de seguimiento del animal, que podría estar desorientado.

Este caso se suma a otro reportado el pasado mes de enero cerca de la zona rural de Villapinzón, dentro de una franja territorial que conecta hábitats de páramo y bosque alto andino en la cuenca alta del río Bogotá.

Es precisamente esa conexión entre zonas naturales y habitadas la que explica, según las autoridades ambientales de la capital de Colombia, la presencia de la especie en áreas próximas a la población.

Ante este nuevo hecho, ha pedido a la comunidad que mantenga la calma y no intente capturar al animal, así como evitar cualquier interacción directa con él. El director de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, ha explicado que el oso no representa una amenaza, salvo que se sienta acorralado o en riesgo.