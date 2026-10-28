El brote de ébola en el Congo se acerca a las 5.000 muertes

Un voluntario de un ensayo clínico recibe una dosis de una vacuna contra el virus del Ébola de Bundibugyo

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo ha superado ya los umbrales de los 10.100 casos y los 4.900 muertos, en medio de una expansión del virus que amenaza con convertir este episodio en el más mortífero documentado hasta la fecha a nivel mundial.

En estos momentos, el balance oficial recoge 10.141 contagios y los 4.928 fallecidos registrados, así como 999 personas hospitalizadas o en aislamiento y otras 2.708 personas que han recibido el alta después de superar la enfermedad.

Así las cosas, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados ha defendido que es necesario reforzar urgentemente la respuesta al brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

"Las señales de alerta están a la vista de todos; ahora todo depende de si los líderes prestan atención y toman las medidas necesarias", ha incidido la jefa del equipo de emergencias de la ONG, Silvia Beccaecece.

Y es que este brote es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020 y con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según la OMS.

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria vinculados al brote del Congo, tras dos muertos y veinte contagios en Uganda, lo que ha llevado a varios países de la región a reforzar la vigilancia para intentar contener la propagación de la enfermedad.