El ébola sigue avanzando en el Congo y supera ya la barrera de los 6.300 contagios

El número de casos confirmados a causa del brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo ha superado ya la barrera de los 6.300 casos, tras sumar cerca de un centenar durante el último día, y la cifra de fallecidos roza los 3.100 casos.

En concreto, el último balance arroja un total de 6.342 casos confirmados y 3.072 muertos, incluidos 92 contagios y 33 fallecidos durante las últimas 24 horas.

Las autoridades del país africano también han apuntado que hasta 1.475 personas han recibido el alta tras recuperarse de la enfermedad, mientras que 770 siguen hospitalizadas o en aislamiento. Así pues, la tasa de letalidad se sitúa en estos momentos en el 48,4%.

Estos datos dan cuenta del que es ya el brote de ébola más mortífero en la historia del país, y las proyecciones apuntan a que podría superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.

El Congo se considera el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, toda vez que ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976. Sin embargo, en esta ocasión, la OMS ha alertado de que el virus está desbocado debido en parte a los éxodos motivados por la violencia de un grupo asentado en la provincia de Ituri, precisamente epicentro de este brote.