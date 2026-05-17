El brote de ébola en el Congo y Uganda, declarado emergencia global por la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, si bien ha subrayado que no se trata de una emergencia pandémica.

Por el momento, en el Congo se han confirmado ocho casos de ébola, en un marco de 246 casos sospechosos y 80 muertes posibles por esta causa. En Uganda, por su parte, se han notificado dos casos confirmados en Kampala entre personas que viajaban desde la RDC pero que no tienen ningún vínculo entre sí.

A la vista de la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa, la OMS apunta a un brote "potencialmente mucho mayor que el que se está detectando". Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la existencia de centros de salud informales.

Sin tratamiento específico

El organismo internacional ha destacado también que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para el virus Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

En este contexto, la OMS ha recomendado activar mecanismos de emergencia nacionales, fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.

No cerrar fronteras

Asimismo, se ha pedido a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación, pero ha advertido de que "ningún país debe cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio", pues tales medidas podrían ser contraproducentes.

Como alternativa, entre las recomendaciones incluye controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, participación comunitaria en la identificación de casos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario.

Emergencia sanitaria

En cualquier caso, desde la OMS han indicado que cualquier nuevo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente y tratado como una emergencia sanitaria.

Con la declaración de emergencia de salud pública, el órgano de Naciones Unidas busca movilizar recursos internacionales y garantizar la implementación de medidas de control "eficientes y efectivas" para frenar la expansión del virus Bundibugyo en la región.