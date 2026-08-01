El brote de ébola en el Congo es ya el más grande de la historia

Con casi 1.600 muertes y más de 3.600 casos confirmados, el brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo se ha convertido ya en el más grande registrado en la historia del país.

De ello ha alertado la Organización Mundial de la Salud, consciente además de que el brote "se está intensificando" debido en buena parte a los desplazamientos de la población a causa de la inseguridad que se vive en el país. De hecho, en una semana que ha marcado récords en el número de casos notificados (567) y de muertes (296), el organismo internacional ha puesto sobre la mesa el riesgo de propagación que implican esos movimientos.

En este contexto, la OMS ha pedido una ampliación "sustancial" de las actividades de respuesta para adelantarse al brote, detectado ya en 49 zonas sanitarias de cinco provincias del país, especialmente en Ituri, en el norte, que acumula el 88% de los casos confirmados (3.176) y el 82,6% de las muertes (1.311). De esas 49 zonas sanitarias afectadas, el brote permanece activo en 33, con casos confirmados notificados en los últimos siete días.

En esas zonas, más de 2,65 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, incluidas más de 628.000 personas que se encuentran en situación de emergencia, según los datos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

El nuevo brote de la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe vacuna aprobada, ya supera con creces al que hasta ahora fue el más letal nunca registrado en el Congo, declarado entre 2018 y 2020 y que dejó 3.317 casos confirmados.