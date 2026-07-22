El brote de ébola en el Congo ronda ya los mil fallecidos

Personal sanitario realiza labores de desinfección en un centro de tratamiento del ébola en Bunia, en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo

El brote de ébola decretado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo deja ya cerca de un millar de muertos y alrededor de 2.500 casos confirmados. Se trata de más de un centenar de nuevos fallecimientos en menos de 96 horas.

Son datos del último balance oficial, que recoge que durante las últimas 24 horas se han registrado 50 contagios y 32 fallecidos, la mayoría de ellos en la provincia de Ituri, que concentra el 89% de los casos, aunque hay otras cuatro provincias con afectación.

La tasa de letalidad de este brote del virus se sitúa en torno al 40%, toda vez que un total de 482 personas se han recuperado, y la tasa de seguimiento de los contactos a nivel nacional se sitúa en el 82%. Además, actualmente hay 737 pacientes en aislamiento.

La Organización Mundial de la Salud, que ha decretado el brote —causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado— como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, ya ha dado la alerta sobre que la propagación del virus podría estar superando las capacidades de respuesta actual.

El Congo es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, toda vez que ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976. El pasado mes de diciembre, sus autoridades habían declarado el fin del último brote de ébola registrado en el país, en ese caso en la provincia de Kasai, tras registrar 45 muertos y 64 contagios y transcurrir 42 días desde el alta del último paciente diagnosticado.