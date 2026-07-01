El brote de ébola en República Democrática del Congo deja ya cerca de 400 muertos y más de 1.300 casos confirmados

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC) deja ya cerca de 400 personas fallecidas y más de 1.300 casos confirmados, según el último balance difundido por las autoridades congoleñas.

El Ministerio de Comunicación de la RDC ha informado de que, a fecha de 29 de junio, se contabilizan 1.333 casos confirmados, 399 fallecidos, 189 pacientes recuperados y 609 personas que permanecen en tratamiento.

El nuevo balance refleja la detección de 26 nuevos contagios y la recuperación de otros nueve pacientes en los últimos días. La enfermedad presenta actualmente una tasa de letalidad del 29,7% en el país.

La epidemia permanece concentrada principalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, donde las autoridades han reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica, la atención sanitaria y las campañas de movilización comunitaria para tratar de contener la expansión del virus.

Los equipos sanitarios mantienen activos los dispositivos de seguimiento de contactos, diagnóstico y tratamiento, mientras continúan los esfuerzos para reducir la transmisión en las zonas afectadas.

La República Democrática del Congo es considerado uno de los países con mayor experiencia mundial en la gestión del ébola. Desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976, el país ha afrontado más de una docena de brotes.

El nombre de la enfermedad procede precisamente del río Ébola, situado en territorio congoleño, donde se registró uno de los primeros focos del virus en la localidad de Yambuku durante el brote inicial de 1976.

La RDC había declarado en diciembre de 2025 el final del último brote de ébola registrado hasta entonces, localizado en la provincia de Kasai, antes de la aparición del actual episodio en el noreste del país.