Andy Burnham, nuevo primer ministro de Reino Unido

El nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, será desde hoy primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar gobierno tras la dimisión de Keir Starmer.

Lo ha hecho en una audiencia en el Palacio de Buckingham poco después de que Starmer formalizara su anunciada dimisión ante el primer ministro, de modo que se convierte en el séptimo primer ministro que dirige el país británico en la última década.

"Su majestad ha recibido en audiencia al diputado Andrew Burnham y le ha pedido que formara una nueva administración. Andrew Burnham ha aceptado la oferta del rey y han estrechado las manos con motivo de su nombramiento como primer ministro", ha informado el Palacio de Buckingham en un mensaje a través de las redes sociales.

Tras los malos resultados del Partido Laborista británico en las pasadas elecciones municipales, creció la presión sobre Starmer para que abandonase Downing Street. Si bien de inicio aseguró que no dimitiría, finalmente sucumbió a la oleada de dimisiones dentro de su propio ejecutivo y convocó primarias en su formación para designar a su sucesor. A la cita solo se presentó Burnham, ya exalcalde de Manchester, que ahora se mudará a Londres debido a su salto a la política nacional.

Despedida de Starmer

Antes de comunicar formalmente su renuncia a Carlos III, Starmer compareció ante los medios en la sede del gobierno británico para reivindicar su legado tras dos años al frente del país: una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida".

"Estoy convencido de que hoy Reino Unido es un país más fuerte y más justo de lo que era hace dos años", ha destacado, sacando pecho por su hoja de servicios al frente del gobierno y también de su partido, del que se hizo cargo tras "una derrota histórica" en 2019 lo llevó a obtener "una contundente victoria" en 2024.

En cuanto a Burnham, Starmer le ha deseado "el mayor de los éxitos" y ha asegurado que el nuevo premier cuenta con "todo" su apoyo.