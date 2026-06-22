Starmer dimite como primer ministro de Reino Unido
Su renuncia se produce poco antes de llegar al ecuador del mandato y se prevé el alcalde de Manchester tome las riendas
Keir Starmer ha anunciado su dimisión como primer ministro de Reino Unido ante el cuestionamiento tanto por parte de su partido como de su propio gabinete, acentuado tras los malos resultados en las elecciones municipales del pasado mayo, en las que los laboristas cosecharon un importante batacazo.
Si bien inicialmente Starmer se negó a atender las peticiones de dimisión, arguyendo que su marcha sumiría al país en el caos, finalmente ha decidido renunciar y, previsiblemente, será el alcalde de Manchester, Andy Burnham, quien tome el relevo.
De su decisión, como él mismo ha comunicado a los medios a las puertas de la residencia oficial de Downing Street, ya ha sido informado el rey de Inglaterra.
Junto con su abandono del cargo de premier, al que accedió hace casi dos años, Starmer da un paso atrás también en lo que atañe al liderazgo del Partido Laborista. De este modo, se prevé que la formación celebre primarias para designar a su próximo referente con la vista puesta en las próximas elecciones generales.
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