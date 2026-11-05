California se inclina por el no a un impuesto a los multimillonarios inédito en EEUU

El pasado día 3, los estadounidenses no solo acudieron a las urnas para renovar el Congreso y, en algunos casos, para elegir gobernador, sino que también pudieron pronunciarse sobre decenas de iniciativas de todo tipo en distintos estados. Una de ellas, en California, planteaba una cuestión inédita en el país: la posibilidad de cobrar un impuesto extraordinario sobre el patrimonio de los multimillonarios. Camino de ser rechazada, a falta de recontar un tercio de los votos depositados, el "no" supera el 55% con unos 840.000 votos de margen.

En concreto, la proposición 40, impulsada por un sindicato de trabajadores sanitarios y respaldada por el veterano senador demócrata Bernie Sanders, disponía un gravamen extraordinario de hasta el 5% para contribuyentes con más de mil millones de dólares en acciones y participaciones empresariales; una medida dirigida a un colectivo de unas 250 personas y destinada a llenar las arcas de la sanidad.

El temor a una fuga de las grandes fortunas del estado marcó la campaña, en la que el gobernador saliente, también demócrata al igual que el recién elegido, se alineó con los detractores. Con la mudanza de los cofundadores de Google y Uber como telón de fondo, los votantes apostaron mayoritariamente por no poner en riesgo la tributación que ya dejan las grandes fortunas en el estado con mayor concentración de adinerados, según los datos de Forbes.

Un acto de trabajadores de la construcción a favor del "no" al impuesto a los multimillonarios en California | Campaña por el NO a la proposición 40

En el segundo, Nueva York, su alcalde, Zohran Mamdani, ha recibido el visto bueno de la justicia para permitirle aplicar un recargo fiscal a las segundas residencias de lujo, desestimando la demanda de los propietarios que buscaban frenar la medida.

En paralelo, en el estado de Washington también se votó el día de las midterms una propuesta fiscal que pretendía derogar un impuesto en vigor sobre las rentas millonarias. En concreto, sobre un tipo del 9,9% a la parte de los ingresos anuales que superase el millón de dólares. Aunque el escrutinio todavía no está finalizado, de momento el 57,9% se opone a su retirada.