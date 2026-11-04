Los demócratas rebasan expectativas y se hacen con el control total del Congreso de EEUU

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente. Superando los escenarios más optimistas, se ha hecho con el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato al infligir una fuerte derrota al presidente Trump, quien encarará el final de su última legislatura vetando la ola de investigaciones que su oposición pretende poner en marcha.

De hecho, mientras los demócratas anuncian desde ya su intento de acorralar al inquilino de la Casa Blanca, el magnate neoyorquino ya ha dejado claro que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y que recurrirá al veto ejecutivo para impedir la formación de esas comisiones.

La ola azul

Si bien un malherido Trump ha intentado desvincularse de la derrota atribuyéndola a la ausencia de su nombre en las papeletas, pese a haber recorrido el país entero durante el último mes, el escrutinio revela un importante voto de castigo a sus políticas, hasta el punto de entregar a los demócratas bastiones dominados por los republicanos durante décadas.

Es el caso de plazas como Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Maine o las dos Carolinas. Especialmente llamativo ha sido el caso de Carolina del Sur, donde los votantes han rechazado el legado de Lindsey Graham, un gran aliado de Trump, al optar por los demócratas en lugar de enviar al Senado a la hermana del fallecido senador.

Pero la ola azul también ha llegado a la elección de gobernadores, y los demócratas se han hecho con California, que pasa a manos de Xavier Becerra, el primer latino en alzarse con el cargo; o con Texas, donde Gina Hinojosa también se convertirá en la primera gobernadora latina al conquistar un puesto que llevaba desde 1988 en manos del partido rojo. En Georgia, la primera gobernadora afroamericana llega también de manos del partido demócrata, como el primer gobernador negro de Florida o la primera gobernadora nativa americana en Nuevo México.

Próximos pasos

Pero además de fijar entre las prioridades de los demócratas la apertura de comisiones de investigación contra la administración Trump, el futuro presidente de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, ha puesto el foco en la necesidad de promover una batería legislativa para revertir los recortes en la atención médica, abaratar el coste de vida —con los alimentos y la energía en primer plano— y revisar las exenciones fiscales.

"Necesitamos bajar el precio de los alimentos y la gasolina. Segundo, necesitamos que la atención médica sea asequible para todos los estadounidenses. Tercero, vamos a exigir responsabilidades a los delincuentes que han perpetrado actos de corrupción sin precedentes contra el pueblo estadounidense. Desde el primer día", enumeró Jeffries a mediados del mes pasado, en la presentación de la agenda demócrata para los cien primeros días de esta segunda parte del mandato.

Trump: veto, pero con diálogo

Trump, que ha pasado la noche en la Casa Blanca siguiendo el escrutinio con asesores, familiares y miembros de su gabinete, se ha aferrado desde la primera hora de votación a una consigna: la ausencia de su nombre en las papeletas ha sido determinante. Si él hubiera aparecido en ellas, los republicanos "habrían arrasado".

De hecho, ha atribuido la derrota a los moderados de su partido, como el republicano Greg Abbott, a quien ha señalado como culpable de la debacle electoral en Texas, pero también a medios conservadores como Fox News, por "dar espacio de forma constante y sistemática a la oposición tontócrata".

Y aunque ya ha adelantado que hará uso del veto presidencial ante el control demócrata del Congreso, también ha confesado a Politico que prefiere "no estar dos años vetándolo todo", de modo que ha abierto la puerta al diálogo. "Ya he hablado con ciertos líderes del Partido Demócrata y es probable que también encontremos muchos aliados entre los demócratas", ha planteado.

Reacción internacional

Fuera de las fronteras de Estados Unidos, el único líder europeo que se ha pronunciado sobre la debacle de Trump en las urnas ha sido Pedro Sánchez. A falta de poco más de tres semanas para las elecciones en España, ha recurrido a la victoria demócrata para anticipar un vuelco a las encuestas hacia la izquierda: "La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona".

Por lo demás, los principales dirigentes del viejo continente no han publicado por el momento ninguna referencia al batacazo republicano en las midterms, como tampoco lo ha hecho la dirigencia de China.

En cambio, desde Irán, el presidente del parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha interpretado los resultados como un "no a la guerra" del pueblo norteamericano, bien sea "por conciencia o por el coste de la vida".