Un canadiense del crucero con hantavirus, positivo preliminar

Uno de los cuatro pasajeros de Canadá que se encuentran aislados tras haber viajado en el crucero afectado por hantavirus, el MV Hondius, ha dado "positivo preliminar" tras una prueba realizada en la Columbia Británica.

Lo ha confirmado la directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, quien ha explicado que el ahora diagnosticado fue hospitalizado por desarrollar síntomas leves relacionados con el hantavirus mientras se encontraba en cuarentena. Según la directora, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese la enfermedad.

"Quiero recalcar que el hantavirus es un virus muy diferente de otros virus respiratorios con los que hemos lidiado, como la COVID-19, la gripe o el sarampión, y seguimos sin considerar que tenga potencial pandémico", ha sostenido Henry en rueda de prensa.

Los cuatro pasajeros canadienses comenzaron su aislamiento en Vancouver tras regresar a Canadá el pasado domingo, de modo que ninguno de ellos ha mantenido contacto con el público general durante su traslado desde el aeropuerto de Victoria.

Cuarentena

En un principio, las autoridades sanitarias exigieron a los cuatro pasajeros canadienses un aislamiento obligatorio de al menos 21 días, intervalo considerado de mayor riesgo dentro del periodo de incubación del virus, el cual puede extenderse hasta los 42 días.

Si este positivo se confirma, como ha anticipado la directora de salud pública, se reevaluarán las medidas.

Otros casos

De confirmarse, este caso se sumaría a otros siete pasajeros del MV Hondius que se encuentran bajo seguimiento en España, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suiza tras haber dado positivo en las pruebas.