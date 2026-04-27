El canciller de Alemania: "EEUU se ha metido en la guerra contra Irán sin ninguna estrategia"

"Estados Unidos se ha metido en esta guerra en Irán, evidentemente, sin ninguna estrategia". Es una de las reflexiones que ha dejado hoy el canciller de Alemania, Friedrich Merz, para quien "hay toda una nación" como la norteamericana "que está siendo humillada por los dirigentes iraníes", mientras el presidente Trump no logra una salida beneficiosa para un conflicto que mañana cumple dos meses desde su inicio.

Así, en medio del aparente estancamiento en las conversaciones de paz, en las que Teherán ni llegó a sentarse este fin de semana, el dirigente germano ha esbozado con dureza su opinión sobre la evolución de la contienda con un grupo de estudiantes de secundaria. "Los iraníes son, al parecer, más fuertes de lo que se pensaba, y los estadounidenses, al parecer, tampoco tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones", ha planteado, entre reproches por la afectación económica que está teniendo en prácticamente toda la comunidad internacional la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

"Tiene repercusiones directas en nuestro rendimiento económico. Nos está costando mucho dinero", ha subrayado, en referencia a la crisis energética desatada por el bloqueo del estrecho de Ormuz —que Irán ya había anunciado que pondría en marcha si recibía ataques—, para concluir que "la situación es bastante complicada".

En este contexto, después de reiterar que Alemania solo enviará barcos al golfo Pérsico para colaborar con la apertura de ese paso una vez haya concluido la guerra, Merz ha reflexionado sobre el problema que ha de enfrentar Washington: la salida de la república islámica. Recurriendo a los dolorosos ejemplos de Afganistán o Irak, se ha referido a las dificultades de abandonar un territorio una vez la intervención militar ha alterado sus equilibrios internos y debilitado sus instituciones, toda vez que la inestabilidad generada puede ser tan costosa política y estratégicamente como la propia entrada.

En paralelo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que contactará con las autoridades iraníes para insistir en la apertura del estrecho de Ormuz, a fin de permitir que el gas, el petróleo, los fertilizantes y las mercancías puedan llegar al mercado y frenar así la afectación que el conflicto está causando en la economía mundial.