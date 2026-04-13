El gasto de la UE en gas y petróleo aumentó en 22.000 millones de euros por la guerra

Desde el comienzo de la guerra en Irán, hace hoy 44 días, la Unión Europea se ha visto obligada a desembolsar 22.000 millones de euros adicionales para sus importaciones habituales de combustibles fósiles, fundamentalmente gas y petróleo. Es el dato que ha dado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ilustrar el enorme impacto del conflicto de Oriente Próximo en la economía del bloque comunitario y que ha utilizado como base para advertir del alto precio que supone la dependencia de los combustibles fósiles que tiene el continente.

Así pues, frente a estos sistemas, ha apostado por potenciar la energía nuclear junto a las renovables, que actualmente representan algo más del 70% de la generación eléctrica europea. "Debemos ir mucho más allá", ha apelado en defensa de unas fuentes limpias que, además, brindan a Europa independencia, previsibilidad y seguridad energética, para hacer hincapié en que es "la única salida". Y, en este punto, ha avanzado que la Comisión presentará su estrategia de electrificación antes del verano, ya que la Unión va "por detrás" de China y Estados Unidos en este ámbito.

Ahora, con la vista puesta en lo inmediato, Von der Leyen ha evidenciado que el bloqueo en el estrecho de Ormuz es "sumamente perjudicial" para los intereses de Europa.

"El restablecimiento de la libertad de navegación es de vital importancia para nosotros", ha insistido, consciente de que no se logrará estabilidad en Oriente Próximo o en el golfo Pérsico "mientras Líbano esté en llamas". Por ello, ha reclamado que cesen los ataques de Israel sobre el país mediterráneo, pues lo contrario puede hacer "descarrilar" cualquier atisbo de éxito en las negociaciones.

En todo caso, y mientras ese acuerdo no llega, ya ha anticipado que en la cumbre de líderes de la próxima semana dará a conocer un paquete de medidas que los estados miembros podrían disponer para proteger a los hogares y sectores vulnerables de los altos precios de la energía y también para lograr reducir la demanda energética. "La energía más barata es la que no usamos", ha definido, con la vista puesta en el próximo Consejo Europeo, que tendrá lugar en Chipre.