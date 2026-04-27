Irán advierte de que puede bloquear toda la península arábiga y los oleoductos

Mientras la guerra en Irán continúa en pausa, a la espera de un pacto con Estados Unidos que por ahora no se vislumbra, las autoridades de la república islámica han advertido de que tienen todavía "cartas" por jugar que pueden agravar los costes de este conflicto para las economías internacionales.

Y, mientras censuran las elevadas exigencias que, a su juicio, desde la Casa Blanca están tratando de imponer para lograr la paz, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha remarcado que su país todavía puede amplificar los daños que provoca el cierre del estrecho de Ormuz.

Así, en respuesta a la expresión de Trump de que Teherán no tiene nada en la mano que le permita negociar, Qalibaf ha apuntado que Irán podría bloquear la navegación por el otro extremo de la península arábiga al cerrar el paso de Bab el Mandeb de la mano de los hutíes que controlan buena parte de Yemen, que ya se han ofrecido en reiteradas ocasiones para ejecutarlo, o interrumpir el suministro de petróleo del golfo Pérsico a través de los oleoductos.

En medio de este panorama, el dirigente iraní ha recordado que Washington ha jugado la carta de la liberación de reservas estratégicas de crudo y también parcialmente la baza de "la destrucción" del país centroasiático, pero la continuidad de la contienda podría obligarle a realizar "ajustes de precios". "Salvo que Estados Unidos quiera cancelar las vacaciones de verano", ha ironizado, sumando así los costes políticos a los económicos.

Cierre de la península arábiga

Hace apenas una semana que las autoridades hutíes, la insurgencia yemení aliada de Irán, volvieron a amenazar con lanzar una campaña de ataques contra la navegación internacional en el estrecho de Bab al Mandeb y estrangular todavía más el comercio mundial.

Este estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez; y su cierre prácticamente aislaría a la península arábiga. En concreto, Bab al Mandeb una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo y otros combustibles, desde el golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, así como de mercancías con destino a Asia, incluido el petróleo de Rusia.

Imagen de satélite de la península arábiga

En este sentido, el viceministro de Exteriores del gobierno hutí, Hussein al Ezzi, recomendó directamente al presidente Trump que ponga fin "de inmediato" a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y que demuestre "el respeto que merecen" los derechos de los pueblos tanto yemení como iraní.