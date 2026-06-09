SODERCAN y la Cámara de Comercio acercan a las empresas cántabras las oportunidades de negocio en Uruguay y Chile

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) y la Cámara de Comercio de Cantabria celebrarán este miércoles, 10 de junio, una jornada online para dar a conocer a las empresas de la comunidad las oportunidades de negocio e inversión existentes en Uruguay y Chile, dos de los mercados más estables y dinámicos de América Latina.

La iniciativa forma parte del ciclo de jornadas sobre mercados internacionales incluido en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, una estrategia impulsada por el Gobierno regional para fortalecer la presencia de las empresas cántabras en el exterior, aumentar el número de compañías exportadoras y favorecer la diversificación de mercados.

La sesión, que se desarrollará en formato virtual entre las 16:00 y las 17:10 horas, ofrecerá información actualizada sobre la situación económica de ambos países, las posibilidades de implantación empresarial y las oportunidades de colaboración en sectores estratégicos para las empresas cántabras.

Dos mercados estratégicos en América Latina

Chile y Uruguay destacan por su estabilidad institucional, su seguridad jurídica y su apertura al comercio internacional, factores que los convierten en destinos especialmente atractivos para la inversión y el desarrollo de proyectos empresariales a medio y largo plazo.

Ambos países presentan oportunidades de crecimiento para compañías de sectores como la industria, la energía, la tecnología, la innovación o la agroalimentación, ámbitos en los que existe una creciente demanda de soluciones especializadas y de proveedores con capacidad tecnológica.

Además, su posición geográfica y económica los convierte en plataformas privilegiadas para acceder a otros mercados de la región. Uruguay forma parte del MERCOSUR, mientras que Chile mantiene una estrecha vinculación con este bloque como Estado asociado, lo que amplía las posibilidades de expansión comercial para las empresas interesadas en el mercado latinoamericano.

Relaciones comerciales consolidadas

Cantabria mantiene una relación comercial creciente con ambos países, especialmente con Chile. Según los datos aportados por SODERCAN, las exportaciones cántabras al mercado chileno alcanzaron aproximadamente los 15 millones de euros durante 2025, reflejando el interés de las empresas regionales por consolidar su presencia en este destino.

La jornada permitirá a los participantes conocer de primera mano las claves para acceder a estos mercados, identificar oportunidades concretas de negocio y analizar las posibilidades de implantación y cooperación empresarial.

Expertos institucionales y experiencia empresarial

La apertura de la jornada correrá a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja Terán. Posteriormente intervendrán diversos especialistas con amplia experiencia en ambos mercados.

Entre ellos se encuentran Marta Soriano Flórez, consejera económica y comercial de España en Uruguay, quien analizará la situación económica y las oportunidades de inversión en el país; María Eugenia Martínez Martos, gerente general de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, que abordará las perspectivas y sectores estratégicos del mercado chileno; y Luis Meirelles, LATAM Manager de la empresa cántabra FONESTAR, que compartirá la experiencia de internacionalización de la compañía en ambos destinos.

La jornada concluirá con un espacio abierto de preguntas y respuestas que permitirá a los asistentes resolver dudas específicas y establecer un contacto directo con los expertos participantes.

Antesala de una misión comercial en octubre

Esta acción constituye además la antesala de la misión comercial multisectorial a Uruguay y Chile prevista para la semana del 5 al 9 de octubre de 2026. La iniciativa permitirá a las empresas participantes desplazarse a ambos países para explorar oportunidades reales de negocio, establecer contactos comerciales y avanzar en la creación de alianzas estratégicas.

A través del I Plan de Internacionalización de Cantabria, SODERCAN desarrolla un programa integral de apoyo a las empresas en su proceso de expansión internacional, que incluye asesoramiento especializado, organización de misiones comerciales, identificación de oportunidades de negocio y promoción de la cooperación empresarial y tecnológica.