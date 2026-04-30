Cermi pide a la UE que incluya a las mujeres con discapacidad en su plan exterior de igualdad de género

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha reclamado a las instituciones europeas que el futuro Plan de Acción de la Unión Europea para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior 2028-2034 (GAP IV) incorpore de manera estructural los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.

La entidad presentó una batería de aportaciones al documento que prepara la Comisión Europea con el objetivo de reforzar la inclusión efectiva de este colectivo en las políticas exteriores, humanitarias y de cooperación al desarrollo de la UE.

Según explicó la Fundación, el actual contexto internacional, marcado por conflictos armados, crisis humanitarias, desplazamientos forzados y el impacto del cambio climático, agrava la situación de vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad, que enfrentan mayores riesgos de violencia, exclusión social y pobreza.

Por ello, la organización considera imprescindible que la acción exterior europea adopte un enfoque interseccional que combine perspectiva de género y discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Entre las principales medidas propuestas figuran el reconocimiento explícito de la desigualdad de género como emergencia humanitaria en contextos de crisis, la integración transversal de la discapacidad en todos los pilares del GAP IV con objetivos e indicadores concretos, la exigencia de accesibilidad universal en la ayuda humanitaria financiada por la UE y una mejora en la recopilación de datos desagregados por género, edad y discapacidad.

Asimismo, la Fundación reclamó la participación estable de las organizaciones representativas de mujeres con discapacidad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas exteriores europeas.

En materia presupuestaria, FCM instó a la Comisión Europea y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a garantizar recursos suficientes en el próximo marco financiero posterior a 2027 para impulsar la acción humanitaria inclusiva y favorecer el empoderamiento económico de las mujeres con discapacidad.

La organización explicó que seguirá colaborando con las instituciones comunitarias para que el GAP IV consolide un enfoque transformador basado en derechos humanos y garantice que ninguna mujer o niña con discapacidad quede atrás en la acción exterior de la Unión Europea.