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China, en alerta por riesgo de otra riada cerca de la zona afectada

Inundaciones en Nepal

Un lago formado por restos del glaciar derrumbado, cuyo colapso motivó las fuertes inundaciones, ha empezado ya a desbordarse también

Edificios destruidos a lo largo del río Trishuli tras una gran inundación en Nuwakot, Nepal.
Edificios destruidos a lo largo del río Trishuli tras una gran inundación en Nuwakot, Nepal. | Sulav Shrestha

Las autoridades de China se han puesto en alerta ante el riesgo de un nuevo desastre en la zona ya afectada por la devastadora riada que ha tenido lugar en la frontera entre Tíbet y Nepal, que ha puesto fin a la vida de casi 500 personas mientras otras 1.300 continúan desaparecidas.

Los equipos de rescate han detectado que un lago formado por restos del glaciar derrumbado, cuyo colapso motivó las fuertes inundaciones, ha empezado ya a desbordarse también. Esa especie de embalse alberga aproximadamente dos millones de metros cúbicos de agua, de modo que, ante el riesgo de posibles deslaves de barro y rocas o nuevas riadas, se han suspendido las labores de búsqueda en la zona.

Mientras se analiza la situación sobre el terreno, el personal de emergencias ha sido desplazado a otra zona considerada segura a la espera de órdenes por parte del centro de mando, a fin de intentar evitar que se produzcan nuevas víctimas.

Origen de la catástrofe

Las primeras investigaciones sobre las enormes riadas apuntan a que pudieron comenzar a causa de un enorme desprendimiento de hielo y rocas en el lado tibetano, posiblemente relacionado con el colapso de un glaciar desde unos 5.000 metros de altitud a un río situado a kilómetros, aguas arriba del desastre.

Vista aérea de una zona afectada por un deslizamiento de tierra en Nepal
Vista aérea de una zona afectada por un deslizamiento de tierra en Nepal | EP

Los materiales habrían bloqueado inicialmente el cauce de ese río, formando una presa natural que, cuando cedió, liberó de golpe y en una garganta estrecha una enorme cantidad de agua, barro y sedimentos que arrasó con todo a su paso.

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