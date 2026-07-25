China y Rusia, a favor de impedir el "rearme" de Japón

En el contexto de "defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial", China y Rusia concuerdan en la necesidad de "impedir, bajo cualquier circunstancia, el rearme de Japón".

En el marco de un encuentro en Kirguistán, los ministros de Exteriores de China y Rusia, Wang Yi y Sergei Lavrov, respectivamente, han alertado de que el país vecino busca aumentar el despliegue de armamento en un momento de creciente tensión en la región, especialmente tras la llegada al cargo de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que ha llegado a afirmar que, en caso de posible crisis en torno a Taiwán, Japón podría recurrir al uso de la fuerza.

Por otra parte, ambos han abogado también por impulsar la "cooperación estratégica" entre los dos países y de aumentar la cooperación en plataformas multilaterales, como la Organización de Cooperación de Shanghái.

En este sentido, el ministro chino ha hecho hincapié en la importancia de seguir contando con el apoyo mutuo de la ONU y otras organizaciones internacionales, mientras que Lavrov ha expresado su "satisfacción" por las buenas relaciones existentes entre Rusia y China.