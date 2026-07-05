Putin y Trump apuestan por preservar los "lazos históricos" entre Rusia y Estados Unidos en su cuarta conversación del año

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, han defendido la necesidad de preservar los "lazos históricos" entre ambos países con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y fomentar una cooperación política, militar y económica "mutuamente beneficiosa". Ambos coincidieron además en que es necesario poner fin "lo antes posible" al conflicto en Ucrania.

La conversación telefónica, la cuarta que mantienen ambos líderes en lo que va de año, fue iniciada por la parte estadounidense y se prolongó durante aproximadamente una hora y media. Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, el diálogo fue "profesional y muy constructivo" y permitió abordar con franqueza diversos asuntos de la agenda bilateral e internacional.

En materia de relaciones entre Moscú y Washington, Putin y Trump manifestaron su voluntad de mantener abiertos los canales de comunicación y acordaron volver a conversar próximamente. Además, la parte rusa recordó al mandatario estadounidense que mantiene una invitación permanente para visitar Rusia.

Uno de los principales asuntos tratados fue la guerra en Ucrania, especialmente en vísperas de la participación de Trump en la próxima cumbre de la OTAN prevista para los días 7 y 8 de julio en Turquía. De acuerdo con Ushakov, el presidente estadounidense reiteró su disposición a favorecer un rápido cese de las hostilidades y a impulsar soluciones pacíficas al conflicto.

Por su parte, Putin expresó su respaldo a una solución política y diplomática, aunque insistió en que cualquier acuerdo deberá respetar "los enfoques fundamentales rusos bien conocidos". Asimismo, acusó a las autoridades de Kiev y a sus aliados europeos de prolongar e intensificar la guerra mediante acciones que, según afirmó, afectan a la población civil.

La conversación también abordó la situación en Oriente Próximo, con especial atención a Irán. En este contexto, el presidente ruso ofreció la colaboración de Moscú para contribuir a reducir la tensión y favorecer la estabilidad regional. Según la versión facilitada por el Kremlin, Trump agradeció la postura "equilibrada" de Rusia y valoró positivamente sus propuestas.

La llamada se produce semanas después del anterior contacto telefónico entre ambos dirigentes, celebrado el 14 de junio por iniciativa de Putin y coincidiendo con el 80 cumpleaños del presidente estadounidense.

Además, el mandatario ruso remitió este sábado un mensaje de felicitación a Trump con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, en el que recordó el respaldo prestado por Rusia a la independencia de las trece colonias británicas y calificó la Declaración de Independencia como un "hito de la historia mundial".