Taiwán: "No provocaremos un conflicto, pero no cederemos soberanía"

Taiwán, uno de los principales aludidos en la reunión de la semana pasada entre los presidentes de China y Estados Unidos, ha vuelto a requerir a Washington que no dé marcha atrás en su acuerdo para venderle armas ante la presión del gigante asiático.

"Teniendo en cuenta que China no se ha rendido ante la idea de hacer uso de la fuerza para anexionarse Taiwán y que sigue ampliando su poder militar para tratar de propiciar un cambio en la zona, la venta de armas por parte de Estados Unidos es necesaria para mantener la paz y la estabilidad regionales", ha defendido el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, quien ha asegurado que su país solo pretende contar con elementos disuasorios.

"Taiwán no provocará un conflicto ni aumentará la tensión, pero no cederá su soberanía o dignidad bajo presión, ni tampoco su estilo de vida libre y democrático", ha insistido el mandatario, dejando claro que su país es un estado independiente y no una provincia china.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas vinculadas al partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago del Pacífico. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980, y el país que ahora dirige Lai Ching Te comenzó a transitar hacia la democracia en los años 90.

Fricciones o conflictos

Para Pekín, la venta de armas a la isla del Pacífico constituye el principal escollo de cara a intensificar sus relaciones con Washington, hasta el punto de que el presidente Xi Jinping transmitió a Trump que surgirían "fricciones e incluso conflictos" si continuaba armando a Taipéi.

Además, según el inquilino de la Casa Blanca, el líder de la superpotencia asiática llegó a preguntarle qué posición tomaría Estados Unidos si China atacase Taiwán.