La cifra de fallecidos en el brote de ébola del Congo sigue subiendo y supera los 180

El brote de ébola que está azotando la República Democrática del Congo no deja de crecer. Por el momento, son ya 181 los muertos confirmados por esta causa, por más de 780 contagios y un total de cuarenta pacientes recuperados, mientras también la expansión por el país sigue aumentando.

Se trata del último balance que ha hecho público el ministerio de Sanidad de RDC, que pone sobre la mesa que los nuevos casos de personas infectadas por este virus han aumentado en 72; mientras hay dos nuevas zonas sanitarias afectadas, hasta 31.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y deterioro de las funciones renal y hepática.

La República Democrática del Congo, considerado el país del mundo con más experiencia en el manejo del ébola tras enfrentar más de una docena de brotes desde 1976, decretó el fin del último en diciembre de 2025.