Los casos de ébola se disparan en el Congo conforme aumenta el ritmo de las pruebas

El brote de ébola que está asolando la República Democrática del Congo ha dejado ya un total de 82 fallecidos y 452 contagios confirmados tras un enorme incremento de víctimas mortales y casos durante las últimas horas, a medida que los equipos médicos han acelerado sus exámenes a la población.

De hecho, el ministerio de Salud congoleño ha constatado, solo del jueves al viernes, un total de 21 muertos y 71 casos más tras procesar las muestras recogidas en lo que se cree es el epicentro de la crisis, la localidad minera de Mongbwalu, en la provincia de Ituri.

La cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna de momento, se ha extendido ya a la vecina región de Kivu e incluso a Uganda, donde han muerto ya otras dos personas. La violencia en la región y los constantes desplazamientos que causa conlleva que, semanas después de la declaración del brote, los especialistas aún no han conseguido calcular su magnitud.

Con todo, los expertos asumen que el brote podría alcanzar cifras nunca vistas desde la epidemia de ébola que asoló África Occidental entre 2014 y 2016 y que dejó más de 11.000 muertos a sus espaldas.

Magnitud de la epidemia

El modelo que barajan los centros de control de enfermedades sugiere que el brote pudo haberse originado a partir de un evento de transmisión en febrero, semanas antes de que las autoridades fueran alertadas. Según las suposiciones sobre el número de muertes que ya se habían producido a finales de mayo, el análisis estimó que la fecha más probable de transmisión se situaba entre finales de enero y mediados de febrero.

En un escenario en el que solo el 20% de los pacientes infectados son identificados y aislados rápidamente, se proyecta una probabilidad del 65% de que el brote supera los 20.000 casos en tres meses. Si aproximadamente el 70% de los pacientes son aislados, solo en una de cada veinte simulaciones se registraron brotes que superaron los 10.000 casos.

Con todo, algunos indicadores de respuesta han mejorado. La proporción de contactos a los que se les dio seguimiento con éxito aumentó del 46% al 58% dos días antes, mientras que cerca de 4.800 contactos se encuentran ahora bajo monitoreo. Las autoridades sanitarias también informaron que un nuevo laboratorio de diagnóstico instalado en Mongbwalu está acercando la capacidad de realizar pruebas a posibles afectados.