El circuito amateur de pádel de la Rafa Nadal Academy desembarca en Estados Unidos

El circuito amateur Rafa Nadal Academy Pádel Tour continúa creciendo y llegará a Estados Unidos este año, con pruebas en Miami, Austin y Nueva York.

Tras su consolidación en España, donde ya se han disputado dos ediciones, y su lanzamiento en Italia, la Rafa Nadal Academy contará con el apoyo estratégico de Playtomic, la aplicación para jugadores y clubes de deportes de raqueta.

"Dar el salto a Estados Unidos supone un paso muy importante para nosotros", ha destacado la subdirectora general de la academia, Maribel Nadal, quien ha celebrado poder expandir su forma de entender la competición "a nuevos jugadores y nuevas comunidades".

Durante la presentación de las nuevas pruebas estadounidenses, la hermana de Rafa Nadal ha estado acompañada por Franco Stupaczuck, número 5 del ránking mundial de pádel.